Община Исперих ще търси финансиране по европейски програми за възстановяване на тенис кортовете в града

site.btaОбщина Исперих ще търси финансиране по европейски програми за възстановяване на тенис кортовете в града
Община Исперих ще търси финансиране по европейски програми за възстановяване на съществуващите в миналото тенис кортове в града. Те се намират в северната част на Многопрофилната болница за активно лечение в Исперих.
Кметът Белгин Шукри обясни, че за да може да се кандидатства по проекти, условието е парцелът да бъде обособен като самостоятелен парцел с предназначение за спортни дейности. Общинските съветници единодушно дадоха съгласие общинския имот с площ 56 526 кв.м. да се раздели на две, като едната ще е от 53 421 кв.м, а другата от 3 102 кв.м. Тенис кортовете се намират в по-малката част на имота.
Общината има изготвен проект, като идеята е да се търси подкрепа по Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони, уточни за БТА зам.-кметът Аксел Кючюк. Той подчерта, че възстановяването на тенис кортовете ще осигури терен за желаещите да спортуват. Площадките ще могат да бъдат използвани и за други спортни мероприятия, състезания и турнири.
/ТТ/
