Подробно търсене

Община Исперих ще търси финансиране по европейски програми за възстановяване на тенис кортовете в града

Кореспондент на БТА в Разград Садет Кърова
Община Исперих ще търси финансиране по европейски програми за възстановяване на тенис кортовете в града
Община Исперих ще търси финансиране по европейски програми за възстановяване на тенис кортовете в града
Общинският съвет в Исперих провежда редовното си заседание. Снимка: кореспондент на БТА в Разград Садет Кърова
Разград,  
26.09.2025 18:22
 (БТА)

Община Исперих ще търси финансиране по европейски програми за възстановяване на съществуващите в миналото тенис кортове в града. Те се намират в северната част на Многопрофилната болница за активно лечение в Исперих.

Кметът Белгин Шукри обясни, че за да може да се кандидатства по проекти, условието е парцелът да бъде обособен като самостоятелен парцел с предназначение за спортни дейности. Общинските съветници единодушно дадоха съгласие общинския имот с площ 56 526 кв.м. да се раздели на две, като едната ще е от 53 421 кв.м, а другата от 3 102 кв.м. Тенис кортовете се намират в по-малката част на имота.

Общината има изготвен проект, като идеята е да се търси подкрепа по Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони, уточни за БТА зам.-кметът Аксел Кючюк. Той подчерта, че възстановяването на тенис кортовете ще осигури терен за желаещите да спортуват. Площадките ще могат да бъдат използвани и за други спортни мероприятия, състезания и турнири.

/ТТ/

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 18:47 на 26.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация