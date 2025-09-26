Мъж на 56-годишна възраст е задържан, след като нанесъл побой на брат си, съобщиха от полицията в Разград

Подробно търсене

26.09.2025
Мъж на 56-годишна възраст е задържан, след като нанесъл побой на брат си, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Разград. 

Снощи в село Раковски мъжът отправял заплахи за саморазправа и нанесъл удари в лицето на по-малкия си брат. След като полицейски служители пристигат на адреса, мъжът продължил да се държи агресивно, хванал за врата брат си и направил опит да го души. Задържан е в сградата на Районното управление в Разград. По случая е образувана проверка, казаха от полицията в Разград.

През месец май мъж на 31 години беше задържан за побой над баща си. Според данни на полицията над 60 процента от сигналите за домашно насилие в Разградско са подадени от малките населени места.

/РИ/

