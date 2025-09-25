Общински съвет – Елхово не прие част от точките на днешното си заседание, отхвърли и предложението за 25 000 лв. за изкуствена коледна елха

Общински съвет – Елхово не прие част от точките на днешното си заседание, отхвърли и отпускането на 25 000 лв. за изкуствена коледна елха. В началото на заседанието кметът Петър Гендов предложи трите внесени от него предложения да отпаднат от дневния ред.

Две от изтеглените точки бяха за изработване на подробни устройствени планове за регулация и застрояване, свързани с изграждане на фотоволтаични електроцентрали със съоръжения за съхранение на електроенергия в землищата на селата Бояново и Стройно.

От дневния ред отпадна и точката, свързана със задължения на Местната инициативна група (МИГ) „Елхово – Болярово“ към Община Елхово. Според предложението съветниците следваше да приемат сдружението с нестопанска цел да възстанови 30 000 лв. по задълженията и да отпаднат 26 000 лв. остатък.

От предложената актуализация на бюджета отпаднаха 25 000 лв. за закупуване на 15-метрова изкуствена коледна елха. Разходите за 18-метровата естествената елха в центъра на града са 4000 лв. – за наемане на вишка за поставяне и премахване на коледно-новогодишната украса, обясни зам.-кметът Господин Брайков. След дебати съветниците отхвърлиха тази част от промяната в бюджета с 9 гласа „за“, един „против“ и 7 „въздържал се“.

Съветниците единодушно одобриха отчета за изпълнението на бюджета за 2024 г. Утвърдиха и две маломерни паралелки с по 16 ученици в шести клас в Основно училище (ОУ) „Св. св. Кирил и Методий“ в Елхово. Приет беше и план за защита от горски пожари, както и приложение към него със стандартната оперативна процедура за използване на системата BG-Alert за разпространение на съобщения за предупреждение на населението.