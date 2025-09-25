Одобрено беше създаването на Eтична комисия към Общински съвет - Стара Загора

Постоянна Eтична комисия към Общински съвет - Стара Загора беше създадена днес по време на днешното редовно заседание на общинските съветници. Комисията ще бъде в седемчленен състав, а председател ще бъде общинският съветник от „Възраждане“ Тодор Делчев. Предложението за създаването ѝ бе на председателя на Общинския съвет Ивета Лазарова, съобразено с последните изменения на Закона за местното самоуправление и местната администрация. Комисията ще има контролни функции, както и право да налага известни санкции.

Общинският съвет прие изпълнението на бюджета на Община Стара Загора и сметките за средства от Европейския съюз за първото полугодие на 2025 година. Общите приходи по бюджета на общината за първото шестмесечие на годината са достигнали сумата 190 781 318 лева, от които приходи с държавен характер 132 514 279 лева и приходи с общински характер 58 267 039 лева. Спрямо уточнения годишен план 302 085 291 лева общите приходи са изпълнени 63,15 на сто. В размера на общите приходи е включен реализираният за 2024 година преходен остатък от 33 304 324 лева. Постъпленията от държавни трансфери, данъци, такси и неданъчни приходи за първото полугодие на 2024 година възлизат на 157 476 994 лева, се посочва в материалите за заседанието.

По време на сесията ресорният заместник-кмет Светослав Колев посочи, че Стара Загора няма проект, който да е в риск, макар че има разплащания, за които се чака. Но ще продължим своята работа по изпълнението на проектите с помощта на освободения резерв, който след това ще бъде възстановен от траншовете от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, обясни той.

Общинските съветници одобриха на първо четене промени в Наредбата за обществения ред в Община Стара Загора. На второ четене бяха подкрепени и промени в Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци на територията на Община Стара Загора, касаещи въвеждането на еврото в България от 1 януари 2026 година.