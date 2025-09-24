С богата петдневна програма от днес започват празниците „Свищовски лозници“

Празниците „Свищовски лозници“ започват днес и ще продължат до неделя. В тазгодишната петдневна програма са включени концерти на различни изпълнители и музикални жанрове, както и традиционни конкурси и изложби, съобщиха от Общината.

Тази вечер на сцената на „Свищовски лозници“ на централния площад предстои рок концерт на групите Chicho Mancho's band, Diamant, Apogei, Detonator, High Enough и Tiron. Той е първото музикално събитие в концертната програма на празниците.

Утрешният ден ще бъде открит с представяне на ретроспективна изложба, включваща снимки от фонда на Градска библиотека „Проф. Иван Шишманов“. Вечерта на свищовската сцена ще излезе Стефан Вълдобрев с музикантите от групата „Обичайните заподозрени“ Иван Лечев, Мирослав Иванов, Стоян Янкулов-Стунджи и Веселин Веселинов-Еко, които ще изнесат концерт.

На 26 септември предстои официално откриване на новоизградения Младежки център в Свищов. През деня се организира и традиционния благотворителен обяд за хора в неравностойно социално положение пред храм „Света Троица“. В рамките на третия ден ще бъде открита и 48-ата традиционна изложба на свищовски художници в Художествена галерия „Николай Павлович“, а след това в къща музей „Алеко Константинов“ Константин Кацаров ще представи рок и поп песни от българската музикална сцена.

В петък ще бъде и официалното откриване на празниците „Свищовски лозници“ на централния площад, където на сцената ще излезе Фолклорен танцов състав „Творецът“ с ръководител Явор Узунов. Певецът Владимир Ампов – Графа ще изнесе концерт за края на вечерта.

На 27 септември празничната програма ще започне в галерията с концерт на камерна формация „Арс Нова“- Стара Загора, на който ще прозвучат класически произведения от Хендел, Бах, Моцарт, Шостакович и други. Вечерта на сцената на „Свищовски лозници“ ще се представят групите за Хип-хоп и К-поп към Първо българско народно читалище „Еленка и Кирил Д. Аврамови-1856“ и възпитаници на Школа за поп и рок изпълнители „Клуб Естрада“ – Свищов. С изпълненията на певицата Анелия ще бъде закрит четвъртият ден.

В неделя ще се състои награждаване на отличените участници в поетичния конкурс „Свищовски лозници“, в който тази година се включиха 180 участници. Тогава ще бъде обявен тазгодишният носител на наградата „Златно дунавско перо“, както и на наградата „Николай Искъров“. Представена ще бъде и новата стихосбирка „Здрач и шепот“ на свищовския поет Людмил Симеонов.

На официалното закриване на празниците вечерта ще бъдат наградени победителите в традиционния конкурс за домашно червено вино. Предстои концерт на Детско-юношески танцов ансамбъл „Дунавска младост“, заедно с възпитаници на класа по народно пеене на Корнелия Чекелева, както и Фолклорен танцов клуб „Харизмата на хорото“. Вечерта ще завърши с концерт на Етрополска духова музика.