Равенството между половете не е само политическа цел, а е необходимост, смята министър Гуцанов

Равенството между половете не е само политическа цел – то е необходимост, заяви социалният министър Борислав Гуцанов на Среща на високо ниво на Общото събрание на ООН по случай 30-ата годишнина от Четвъртата световна конференция за жените, която се проведе в централата на Организацията на обединените нации. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на труда и социалната политика (МТСП).

През последните години дебатът по темата се измести в грешна посока, смята министърът. По думите му до голяма степен темата е дискредитирана. "Ето защо е абсолютно жизненоважно да върнем дебата там, където е мястото му – към правата на жените, към техния равен достъп до образование, пазар на труда, развитие, възможности в живота и правото на избор", коментира Гуцанов.

Министърът потвърди ангажимента на България за насърчаване на равенството между половете и подчерта, че страната ни е привела националните приоритети в съответствие с Пекинската декларация и платформа за действие за равенство, развитие и мир, както и с Целите за устойчиво развитие на ООН.

Борислав Гуцанов подчерта, че България е приела силна правна рамка и политики, насочени към преодоляване на неравенството между половете. Той отбеляза още, че МТСП работи за равен достъп на пазара на труда и равната икономическа независимост, както и намаляването на неравенството между жените и мъжете при заплащането и доходите. Борбата с насилието, както и закрилата и подкрепата на жертвите, също са изключително важен приоритет, заяви министърът. Гуцанов подчерта необходимостта всички да работят заедно за постигането на тази цел.

Социалният министър е част от водената от премиера Росен Желязков делегация за 80-ата сесия на Общото събрание на ООН. Гуцанов се срещна с българската общност в Ню Йорк. Пред сънародниците ни той коментира, че само за 24 часа от началото на проект „Избирам България“ са постъпили 420 заявления от българи, които искат да се върнат у нас.