Трима души са загинали при катастрофи в страната през изминалото денонощие

Валерия Димитрова
БТА, архив, Снимка: Минко Чернев/БТА (ЕД)
София,  
23.09.2025 07:08
 (БТА)

Трима души са загинали, а 21 са ранени при станалите 20 тежки пътнотранспортни произшествия в страната през изминалото денонощие, съобщават от пресцентъра на МВР. 

В София са регистрирани 17 леки пътни инцидента и две тежки катастрофи с трима ранени. 

От началото на годината 315 суши са загубили живота си вследствие на катастрофи. При сравнение с данните за загиналите за същия период на миналата година - 324, през 2025 година се отчитат девет по-малко загинали участници в движението по пътищата, анализират от МВР. 

/ВД/

