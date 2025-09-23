Трима души са загинали при катастрофи в страната през изминалото денонощие

Трима души са загинали, а 21 са ранени при станалите 20 тежки пътнотранспортни произшествия в страната през изминалото денонощие, съобщават от пресцентъра на МВР.

В София са регистрирани 17 леки пътни инцидента и две тежки катастрофи с трима ранени.

От началото на годината 315 суши са загубили живота си вследствие на катастрофи. При сравнение с данните за загиналите за същия период на миналата година - 324, през 2025 година се отчитат девет по-малко загинали участници в движението по пътищата, анализират от МВР.