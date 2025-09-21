Общо шест свободни работни места за застрахователен агент са обявени във Видин

Общо шест свободни работни места за застрахователен агент са обявени за периода от 12 септември до 31 октомври във Видин. До 30 септември Община Видин набира кандидатури на специалисти по здравни грижи за шест обявени места за „личен асистент“. Продължават да се търсят инженер (електрически контрол) и счетоводител. Община Ново село все още набира кандидати за директор на дирекция и главен експерт с образование в сферата на архитектурата и строителството. За обявеното място за екскурзовод в община Димово може да се кандидатства до 31 октомври. Видинско шивашко предприятие търси петима машинни оператори с образование в сферата на производствените технологии. Повече информация за мястото на работа и работодателя, както и за всички свободни работни места, може да се получи в бюрата по труда във Видин, Кула и Белоградчик.

Директорът на Дирекция „Бюро по труда“ във Видин Александра Рачева информира, че от 18 септември е започнал приемът на електронни заявления по проект „Избирам България“. Електронните заявления вече са достъпни на интернет страницата на Агенцията по заетостта, подчерта тя. Цялата информация за проекта, условията за допустимост на кандидатите и допустимите разходи, както и образците на документи, са публикувани на официалната интернет страница на Агенцията.

Проект „Избирам България“ е свързан със стимулиране на наши сънародници, които живеят в чужбина и искат трайно да се завърнат в България и да започнат работа тук, уточни директорът на „Бюро по труда“ – Видин Александра Рачева. Целта е да ги подпомогнем финансово по проекта, както и да си намерят работа, допълни тя. Възможността за финансова помощ е свързана с това да преместят своята покъщнина от държавата, където се намират. Финансови средства могат да се получат и за квартира, в случай, че в населеното място, където те са се установили, нямат жилище (за срок до 12 месеца).

Министерството на труда и социалната политика (МТСП) обяви мярката "Избирам България", насочена към завръщащите се от чужбина българи, както и към желаещите да се преместят в населено място с до 50 000 жители. "Избирам България" е финансирана от Програма "Развитие на човешките ресурси" (ПРЧР) към МТСП и се реализира в два компонента.

По първия, който цели да привлече български граждани, които желаят да се завърнат в родината, могат да кандидатстват хора, които или са живели в чужбина през 12 от последните 18 месеца, или са новозавършили образованието си зад граница, обясни за БТА в края на юли заместник-министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова. Целта на втория компонент на мярката "Избирам България" е да насърчи хора, които в момента живеят в България, да започнат работа в друго населено място с под 50 000 жители.