В Добрич ще се извършват безплатни прегледи за туберкулоза

Седмица на отворените врати за изследване на туберкулоза ще се проведе в Многопрофилната болница за активно лечение (МБАЛ) в Добрич, съобщиха от Регионалната здравна инспекция (РЗИ) – Добрич. Прегледите ще се извършват в периода от 15 септември до 19 септември в рамките на работното време на пневмо-фтизиатричния кабинет на приземния етаж.

Инициативата е свързана с изпълнение на Националната програма за превенция и контрол на туберкулозата в България за периода 2021-2025 г., която цели да се намали заболеваемостта от туберкулоза в страната.

Седмицата на отворените врати дава възможност на всеки за достъп до здравни услуги, повишаване на обществената информираност по отношение на заболяването туберкулоза.

По данни на МБАЛ-Добрич през 2024 година в областта са регистрирани 19 лица, заболели от туберкулоза. През 2023 година болните от туберкулоза са били 17 души.