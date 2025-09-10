Различни инициативи ще реализират в Силистра в Седмицата на пожарната безопасност

В Силистра започна Седмицата на пожарната безопасност, съобщиха от Областната дирекция на МВР. В Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ - Силистра, районните служби и участъците в този период ще бъдат реализирани различни инициативи – откриване на временни приемни за граждани, дни на отворените врати, спортни състезания, дарителска кампания в помощ на децата на загиналите при изпълнение на служебните си задължения пожарникари. Ще бъде подредена изложба с рисунки от детския конкурс „С очите си видях бедата“.

Специален акцент на инициативата ще бъде отбелязването на професионалния празник на служителите от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – 14 септември. В Силистра, Дулово, Тутракан и Главиница огнеборците ще организират демонстрации на техники за пожарогасене и аварийно-спасителни дейности за широката общественост.

По данни на Областната дирекция на МВР, от началото на годината досега, огнеборците в Силистренско са работили по 517 произшествия. През отчетения период няма загинали граждани, но са ликвидирани 114 пожара с материални загуби. В съответствие с утвърдените графици са извършени 256 контролни и 527 тематични проверки. Връчени са 85 акта за установени административни нарушения по Закона за МВР.

От началото на годината служителите на Областната дирекция на МВР са оказали методическа и експертна помощ на седемте общински администрации в област Силистра по отношение на разработването на планове за защита при бедствия и провеждането на тренировъчни учения.