Украински гражданин е задържан в Слънчев бряг за съпротива при опит за поставяне на скоба на автомобил

Украински гражданин е задържан в курорта Слънчев бряг след оказана съпротива на полицейски служители и агресивно поведение при опит за поставяне на скоба на джип с украинска регистрация. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР – Бургас.

Инцидентът е станал на 7 септември тази година в района на хотел "Рива". Полицаите пристигнали след поискано съдействие от служители по контрол на паркирането към "Слънчев бряг" АД.

На място полицаите установили група рускоговорящи хора, които обиждали служителите и възпрепятствали поставянето на скоба върху джипа, паркиран в нарушение. Чужденците обиждали и заплашвали служителите, насочвали светлина от телефоните си към лицата им и отправяли закани, че ще подадат сигнал в прокуратурата. Един от тях – 39-годишен украински гражданин, замахнал към полицай, при което са му били поставени белезници. Същият е задържан за срок до 24 часа.

По случая е образувано бързо производство.