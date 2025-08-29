Подробно търсене

Възстановено е движението на влаковете през гара Калитиново

Кореспондент на БТА в Стара Загора Павлина Дудева
Снимка: Павлина Дудева, кореспондент на БТА в Стара Загора
Стара Загора,  
29.08.2025 13:34
 (БТА)

Възстановено е движението на влаковете през гара Калитиново, съобщиха от БДЖ. 

Припомняме, че пътническият влак от Бургас за София дерайлира тази сутрин на около 300-400 метра след село Калитиново, в посока Стара Загора. Сигнал за инцидента е получен в 9:16 часа. По първоначална информация от релсите е излязъл само първият вагон.

Над 80 пътници бяха извозени от мястото на инцидента с автобуси.

/ВД/

29.08.2025

