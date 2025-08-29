Подробно търсене

ОБНОВЕНА Пътнически влак, пътуващ от Бургас към София, дерайлира малко преди Стара Загора, движението в участъка е спряно

Кореспондент на БТА в Стара Загора Павлина Дудева, Йоана Христова
Снимка: Община Стара Загора, архив
Стара Загора,  
29.08.2025 09:54 | ОБНОВЕНА 29.08.2025 10:24
 (БТА)

Пътнически влак дерайлира тази сутрин на около 300-400 метра след село Калитиново в посока Стара Загора. Това съобщиха за БТА от Областната дирекция на МВР в Стара Загора. Сигнал за инцидента е получен в 09:16 часа. По първоначална информация от релсите е излязъл само първият вагон. Композицията не се е обърнала.

Влакът се е движил от Бургас към София. Няма данни за пострадали. 

От БДЖ съобщиха за БТА, че в момента пътниците изчакват на място, като се търси вариант за алтернативното им извозване. Движението на влакове в отсечката между село Калитиново и Стара Загора е преустановено. 

Движението в участъка временно е преустановено, като за пътниците от всички засегнати влакове, ще бъде осигурен алтернативен транспорт, съобщиха от Министерството на транспорта.  Оттам допълват, че на място са изпратени аварийни екипи, които работят по възстановяване на движението и осигуряване на безопасността.  

Причините за инцидента ще бъдат установени от компетентните органи, а инспектори от Районна Железопътна Инспекция-Пловдив също пътуват към гара Калитиново, добавят от министерството. 

БТА припомня, че през юли локомотив на пътнически влак се запали между старозагорските села Християново и Калояновец.

/МК/

