Инцидент наложи извеждане на служителите на НОИ от сградата на териториалното поделение в Стара Загора

Инцидент наложи извеждане на служителите на Националния осигурителен институт от сградата на териториалното поделение в Стара Загора, съобщиха за БТА от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в града.

По първоначална информация се е запалило осветително тяло в приемната на териториалното поделение на института. Няма пострадали.

На входа на сградата изчакват граждани, а табела съобщава, че днес институцията ще работи след 13:00 ч, видя репортер на БТА.