Подробно търсене

Инцидент наложи извеждане на служителите на НОИ от сградата на териториалното поделение в Стара Загора

Кореспондент на БТА в Стара Загора Павлина Дудева
Инцидент наложи извеждане на служителите на НОИ от сградата на териториалното поделение в Стара Загора
Инцидент наложи извеждане на служителите на НОИ от сградата на териториалното поделение в Стара Загора
Снимка: кореспондент на БТА в Стара Загора Павлина Дудева
Стара Загора,  
28.08.2025 13:04
 (БТА)

Инцидент наложи извеждане на служителите на Националния осигурителен институт от сградата на териториалното поделение в Стара Загора, съобщиха за БТА от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в града.

По първоначална информация се е запалило осветително тяло в приемната на териториалното поделение на института. Няма пострадали.

На входа на сградата изчакват граждани, а табела съобщава, че днес институцията ще работи след 13:00 ч, видя репортер на БТА.

/АБ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 13:20 на 28.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация