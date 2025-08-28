Инцидент наложи извеждане на служителите на НОИ от сградата на териториалното поделение в Стара Загора

site.btaИнцидент наложи извеждане на служителите на НОИ от сградата на териториалното поделение в Стара Загора
Инцидент наложи извеждане на служителите на Националния осигурителен институт от сградата на териториалното поделение в Стара Загора, съобщиха за БТА от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в града.
По първоначална информация се е запалило осветително тяло в приемната на териториалното поделение на института. Няма пострадали.
На входа на сградата изчакват граждани, а табела съобщава, че днес институцията ще работи след 13:00 ч, видя репортер на БТА.
/АБ/
