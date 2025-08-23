Конкретни ангажименти в защита на образователните и културни интереси на бесарабските българи пое Ивайло Мирчев при среща в Болград

Конкретни ангажименти в защита на образователните и културни интереси на бесарабските българи пое съпредседателят на “Да, България” и народен представител Ивайло Мирчев при срещите си днес в Болград (Украйна) с местни официални лица и културни дейци. Това съобщиха от пресцентъра на “Да, България”.

В срещата участие са взели още кметът на Болград Сергей Дмитриев, председателят Болградския градски съвет Михаил Садаклиев, директорът на българската гимназия Снежана Скорич, директорът на Областния център за българска култура Галина Иванова и представители на общинската администрация.

От “Да, България” посочват, че особено внимание е отделено на възможностите, които предоставя 103-о правителствено постановление за обучение на младежи от българските исторически общности във висши учебни заведения в България. Тази година обаче при общо 3600 кандидати от Република Северна Македония, Сърбия, Молдова и Украйна и лимит от 2000 места, са приети едва 600 души. Народният представител Ивайло Мирчев се е ангажирал да провери какви са причините за ниския прием, в частност за кандидатите от Украйна.

Проблем не само в България, но особено в Болград, е минимумът от 15 ученици за откриване на училищна паралелка. В неофициалната столица на бесарабските българи има максимум по 10-12 деца в клас, посочват от “Да, България”. Съпредседателят е заявил пред участниците в срещата, че ще постави пред министъра на образованието и науката въпроса дали не е възможно да се намери по-гъвкаво решение за Болград.

В хода на разговора стана ясно също, че в Болград имат желание за развиване на музейното дело, но нямат достъп до средства по държавни програми. Народният представител се е ангажирал да организира среща с министъра на културата и представители на "Да, България" за създаване на конкретно насочени културни програми, включително за Бесарабия и Молдова.

Проблем за бесарабските българи е и това, че вече не идват учители от България в българската гимназия в града, посочват от “Да, България”. Ивайло Мирчев е обещал да направи проверка в МОН какви са причините за това и за възможността тази практика да се възобнови.

Народният представител ще отправи и въпрос към Министерството на външните работи как точно войната в Украйна пречи на финансирането за Болград, защото с този мотив са отказвани средства по програмата за международно сътрудничество.

БТА припомня, че на 7 април Екипът на Областния център за българска култура в Болград, Украйна, публикува информация за кандидат-студенти от български произход, предоставена от Министерството на образованието и науката на България.