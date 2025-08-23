Тази вечер във Видин ще се проведе второ издание на градското парти „Street Jam“. Без да сме очаквали, първото събитие от поредицата направи фурор и предизвика вълна от положителни реакции, каза за БТА Белла Антова от платформата „Sтетика“. Те са един от организаторите заедно с Павел Венков - собственик на заведение „Градинска“, чиято е идеята.

Успехът и емоциите от дебютното издание ни мотивираха с още повече ентусиазъм да подготвим следващата среща с видинчани и гостите на града - отново под светлините на малката улица "Витоша" в центъра. За доброто настроение ще има разнообразие от коктейли. Дрескодът остава много цветен и шарен. Комбинирайте принтове и материи безразсъдно, отбеляза Антова. Тя допълни, че голямата изненада е човекът зад пулта - Влади Ванков с псевдоним Ponce, познат на доста видинчани. Подготвили сме и Glam corner - скоростен парти грим, както и щанд с тениски и чанти с щампи, вдъхновени от Видин, допълни тя.

Идеята е на нашите партньори Павел Венков и Християн Христов - Ицо, който беше диджей на първото издание. Те си представили колко би било хубаво на тази улица да се случи нещо. Така те се обърнаха към „Sтетика“ да обединим усилия и да направим това събитие. Името - „Street Jam“, е наша идея“, отбеляза Белла Антова. „Според мен уличката "Витоша" е най-симпатичната и, може би най-романтичната, във Видин в момента. Светлинките над уличните фенери и старите фасади придават допълнителен чар на мястото. Винаги сме си мислили, че точно тук може да стане нещо чудесно. И ето в партньорство с Павел то се случи“, обясни тя.

Надявам се "Street Jam II" отново да бъде празник на цветовете, добрата музика и положителните емоции, а Видин - сцена на модерни и различни събития, каза още Белла Антова.