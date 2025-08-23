site.btaВъв Видин ще се проведе второ издание на градското парти „Street Jam“
Тази вечер във Видин ще се проведе второ издание на градското парти „Street Jam“. Без да сме очаквали, първото събитие от поредицата направи фурор и предизвика вълна от положителни реакции, каза за БТА Белла Антова от платформата „Sтетика“. Те са един от организаторите заедно с Павел Венков - собственик на заведение „Градинска“, чиято е идеята.
Успехът и емоциите от дебютното издание ни мотивираха с още повече ентусиазъм да подготвим следващата среща с видинчани и гостите на града - отново под светлините на малката улица "Витоша" в центъра. За доброто настроение ще има разнообразие от коктейли. Дрескодът остава много цветен и шарен. Комбинирайте принтове и материи безразсъдно, отбеляза Антова. Тя допълни, че голямата изненада е човекът зад пулта - Влади Ванков с псевдоним Ponce, познат на доста видинчани. Подготвили сме и Glam corner - скоростен парти грим, както и щанд с тениски и чанти с щампи, вдъхновени от Видин, допълни тя.
Идеята е на нашите партньори Павел Венков и Християн Христов - Ицо, който беше диджей на първото издание. Те си представили колко би било хубаво на тази улица да се случи нещо. Така те се обърнаха към „Sтетика“ да обединим усилия и да направим това събитие. Името - „Street Jam“, е наша идея“, отбеляза Белла Антова. „Според мен уличката "Витоша" е най-симпатичната и, може би най-романтичната, във Видин в момента. Светлинките над уличните фенери и старите фасади придават допълнителен чар на мястото. Винаги сме си мислили, че точно тук може да стане нещо чудесно. И ето в партньорство с Павел то се случи“, обясни тя.
Надявам се "Street Jam II" отново да бъде празник на цветовете, добрата музика и положителните емоции, а Видин - сцена на модерни и различни събития, каза още Белла Антова.
/ВД/
