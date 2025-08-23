Тридесет и вторият национален събор на каракачаните в България се проведе днес в местността Карандила край Сливен

В местността Карандила край Сливен днес се проведе тридесет и вторият национален събор на каракачаните в България. Под открито небе представители на общността от цялата страна, техни сънародници от Гърция, както и многобройни гости се събраха, за да почетат своето минало, да покажат богатството на фолклора и да предадат на младите поколения живата памет на каракачанската идентичност.

В празничните слова бе подчертано, че съборът е ден на съпричастност към корените и традициите. „Както предците ни под открито небе са се събирали да пеят, да се веселят и да пазят единството си, така и ние днес се събираме, за да си припомним кои сме и какво носим в душите си“, посочиха представители на общността. Те акцентираха върху това, че истинското богатство на един народ не се измерва със злато, а с неговите песни, обичаи и памет.

Сред официалните гости бе консулът на Република Гърция в България, която благодари на Община Сливен и институциите за подкрепата в съхраняването на традициите и изрази увереност, че съборът ще продължи да бъде символ на обич и сътрудничество.

Кметът на Сливен Стефан Радев също отправи приветствие. Той подчерта, че каракачаните са трудолюбиви, предприемчиви и сплотени хора, които дават пример как може да се пази родовата идентичност и същевременно да се интегрират пълноценно в обществото. „Вашият опит е безценен урок за всички ни – как патриархалните ценности могат да бъдат съхранявани и предавани нататък. Това са ценности, от които обществото ни има нужда и днес“, заяви Радев.

Официалното откриване бе уважено и от сливенския митрополит Арсений, който извърши тържествен водосвет. В словото си той призова за съхраняване на православната вяра като основа за културната и духовната идентичност на каракачаните. „Вие доказвате, че противоотровата на безпаметността е паметта, а противоотровата на агресията е любовта. Вашият празник е израз на духовна устойчивост, необходима на всички ни днес“, каза митрополитът и пожела Божие благословение на общността.

Пъстрата празнична програма включи изпълнения на танцови състави от сливенския квартал „Речица“, Карлово, Варна, както и на гостуващи групи от Александруполис и Комотини (Гърция). На сцената оживяха традиционните каракачански носии, песни и обичаи, които и до днес носят силата на общностния дух.

Събитието събра представители на каракачанските дружества в България и Гърция, председателя на Федерацията на каракачаните в България, както и ръководители на културни и просветни организации. Сред официалните гости бяха народни представители от Сливенски избирателен район, кметът на Сливен - Стефан Радев, председателят на Общинския съвет – Сливен Димитър Митев и общински съветници, зам.-областният управител Фатме Мустафова, общественици и жители на региона.

Празничният ден ще завърши с традиционно каракачанско веселие от 20.00 ч., което ще събере участници и гости в духа на общността и празника.

Организатор на проявата е Федерацията на културно-просветните дружества на каракачаните в България със съдействието на Община Сливен.

Съборът е ежегодно събитие, което цели да съхрани и популяризира вековните обичаи, носии и музикално наследство на каракачаните.

В България живеят около 20 хиляди каракачани, като най-голямата общност е в общините Сливен и Карлово.