Турция победи Испания в групата на България на Световното първенство по волейбол, шампионът Сърбия започна с успех над Украйна

Христо Бонински
Снимка: volleyballworld.com
Тайланд,  
23.08.2025 18:01
 (БТА)

Отборът на Турция нямаше проблеми с тима на Испания и победи с 3:0 (25:18, 25:20, 25:23) в групата на България на Световното първенство по волейбол за жени в Тайланд. Туркините имаха преимущество във всички елементи на играта, Япрак Екрек завърши с 15 точки, а диагоналът Мелиса Варгас добави 14 за успеха. Ана Ескамия се отчете с 13 точки за тима на Испания.

Турция играе следващия си мач срещу България в понеделник. Тимът поведе в Група "Е", а България за момента е на трета позиция, като има малък шанс да се пребори за едно от двете първи места, които ще й позволят да продължи напред в борбата за челни позиции.  

Световният шампион Сърбия започна защитата на титлата си с успех над Украйна с 3:0 (25:21, 25:19, 25:17).

/ХБ/

