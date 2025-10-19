Над 120 участници пресъздадоха Петричкия инцидент, чиято 100 -годишнина беше отбелязана с поредица прояви

Над 120 души в автентични униформи и с оръжия от началото на XX век участваха в историческа възстановка на събитията около Петричкия инцидент от 1925 година. Впечатляващото събитие беше организирано от сдружение „Арамии“ и Национален клуб „Традиция“ с участието на регионалните клубове от Сопот, Баня, Самоков, Златица, Нова Загора, Троян и Карлово. Участниците пресъздадоха моменти от конфликта по българо-гръцката граница, довел до международен отзвук и намеса на Обществото на народите. В знак на почит и признателност към героизма на участниците в Петричкия инцидент бяха положени цветя на паметната плоча в прохода Демир капия, в планина Беласица.

Петричкият инцидент избухва на 19 октомври 1925 г., когато след граничен инцидент между гръцки и български войници край Петрич, гръцка войскова част навлиза на българска територия. България мобилизира ограничени сили за защита на населението в пограничния район. Сблъсъците довеждат до жертви и разрушения в региона. Ситуацията предизвиква сериозно международно напрежение, като Гърция настоява за наказателна акция, а България отправя жалба до Обществото на народите.

След бърза намеса на международната организация, е постановено гръцките войски да се изтеглят от българска територия и да бъде изплатено обезщетение на България в размер на 45 000 британски лири. Така конфликтът остава в историята като пример за успешно прилагане на международна дипломация и ограничаване на ескалацията чрез намеса на Обществото на народите.

По повод 100-годишнината от Петричкия инцидент, Община Петрич и Историческият музей организираха поредица от прояви. Те започнаха в петък с представянето на книгата "Войната за Петрич-1925", дело на Илиан Ацев, Димитър Яков и по илюстрации на архитект Иван Стойчев. След това беше представен художествено-историческият разказ под надслов „Щедро петричко сърце“, посветен на 100 години от Петричкия инцидент и на всички петричани, дарили средства за построяването на училищна сграда, дело на възпитаници на Четвърто основно училище "Христо Смирненски" и Исторически музей-Петрич.

В събота проявите продължиха с научна кръгла маса "100 години от Петричкия инцидент (1925 г.): Памет и исторически поуки". По-късно в същия ден беше открита изложбата "Необявената война-100 години от гръцко-българския въоръжен конфликт през октомври 1925 година", която представя нов прочит на Петричкия инцидент и документи, които досега не са показвани.