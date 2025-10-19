Подробно търсене

Александър Везенков не игра при победа на Олимпиакос над Панионис в гръцкия баскетболен шампионат

Кремена Младенова
снимка: AP Photo/Thanassis Stavrakis
Атина,  
19.10.2025 15:01
 (БТА)

Олимпиакос победи Панионис с 81:66 (19:22, 23:15, 18:8, 21:21) като домакин в двубой от третия кръг на гръцкото баскетболно първенство за мъже.

Българският национал Александър Везенков беше в състава на Олимпиакос, но не взе участие в мача. Той получи почивка, а преди срещата му бе връчен призът за Най-полезен играч на петия кръг в Евролигата.

Успехът беше трети пореден за Олимпиакос, който оглавява временното класиране, а Панионис е на дъното в подреждането с три поредни поражения.

Домакините водеха с 42:37 на почивката, а след убедителна трета четвърт дръпнаха с 60:45.

Най-полезен за победата беше Донта Хол с 16 точки и 7 борби, а в игра за Олимпиакос след контузия се завърна Еван Фурние. Михалис Лунцис реализира 20 точки и 7 борби за гостите.

За Везенков и съотборниците му предстои гостуване на германския Байерн Мюнхен в Евролигата на 24 октомври, а два дни по-късно те ще гостуват на състава на Миконос в среща от първенството на Гърция.

/КМ/

