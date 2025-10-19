Регионалната здравна инспекция в Шумен организира конкурс „Меме с мисия: В моя свят няма дим“

Регионална здравна инспекция (РЗИ) в Шумен предоставя възможност на учениците от пети до 12 клас в областта да покажат познания и се изразят хумористично в рамките на конкурс „Меме с мисия: В моя свят няма дим“, съобщават от инспекцията.

Оттам отбелязват, че от утре ще се приемат творби за конкурса, чиято цел е да провокира участниците в него да покажат, че са част от поколението, което казва „не“ на дима от цигари, вейп, наргилета и други тютюневи изделия, по свой начин, с хумор и стил. Търсим оригинални, забавни и въздействащи мемета, които изразяват негативното отношение към тютюнопушенето; креативност, ясно послание и чувство за хумор, в съответствие с темата на конкурса. Съдържанието на всички представени творби трябва да бъде подходящо за широка аудитория, да не съдържат обиди, агресия или нецензурни изрази, уточняват от РЗИ - Шумен.

Участниците в конкурса ще бъдат разпределени в две възрастови групи – от пети до седми и от осми до 12 клас. Създаденото от тях информационно съдържание трябва да бъде изпратено на имейл - doz@rzi-shumen.egov.bg Необходимо е да бъде приложена и снимка на попълнена от родител или настойник декларация за участие в конкурса, която може да бъдат изтеглена от интернет страницата на РЗИ – Шумен. Мемовете трябва да са оригинални и свързани с темата, като един участник може да изпрати до три творби за участие в конкурса, допълниха от Регионалната здравна инспекция.

Предвидени са по три отличия и предметни награди във всяка възрастова група. Крайният срок за изпращане на творбите е 7 ноември. На 10 ноември всички получени на електронната поща на РЗИ – Шумен мемета ще бъдат публикувани на официалната й фейсбук страница. Победителите в конкурса ще бъдат определени спрямо броя харесвания под всяка една творба, до 14 ноември. Те ще бъдат официално обявени на 20 ноември, когато се отбелязва и Международния ден без тютюнопушене, съобщиха още от РЗИ – Шумен.

Регионалната здравна инспекция в Шумен в края на май 2022 г. обяви и ученически конкурс за мултимедийна презентация „Тютюнът - заплаха за нашата околна среда“, който бе сред множеството инициативи в града, с които тогава бе отбелязан Световният ден без тютюнопушене.