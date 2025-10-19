Безплатни консултации по репродуктивни проблеми предоставят в Ямбол от фондация „Искам бебе“

Безплатни консултации по репродуктивни проблеми ще предоставя екипът на фондация „Искам бебе“ на 25 октомври в Медицинския център „ДианаМед“ към Многопрофилната болница за активно лечение „Св. Пантелеймон“ в Ямбол, съобщават от лечебното заведение на своята фейсбук страница.

Консултациите ще извършва от 10:00 до 18:00 ч. акушер-гинекологът по репродуктивна медицина д-р Явор Малинов. Желаещите ще могат да получат професионален съвет и насоки по въпросите, свързани с трудностите при зачеване и лечението на репродуктивни проблеми. Необходимо е предварително записване на телефон 0888 22 66 05.

Инициативата в Ямбол се организира за пореден път и е част от националната кампания на фондация „Искам бебе“ за повишаване на информираността и достъпа до специалисти в областта на репродуктивното здраве.

В края на май т.г. от фондация „Искам бебе“ призоваха да се изработи Национална програма за сексуално и репродуктивно здраве. От организацията вече са отправили официално предложение към Министерството на здравеопазването за подкрепа в реализацията на подобна дългосрочна програма.