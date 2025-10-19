С есенен фестивал “Компас на сетивата” Зооцентърът в Добрич откри новата си тактилна пътека.

“Идеята е да стимулираме всяко едно сетиво както на деца, така и на възрастни. Имаме шест различни зони днес – мирис, вкус, зрение, слух и допир. Те са пръснати по дясната част на Зооцентъра в посока към мечките. В последната зона се намира тактилната пътека, която е дълга около 40 метра”, каза пред журналисти директорът на Центъра за защита на природата и животните в Добрич Християн Христов.

Той си спомня, че идеята се появява преди четири години, когато вижда подобна пътека в Нидерландия заедно със своя партньор Венцислава. “Разхождахме се в един парк и попаднахме случайно на пътека в по-малки размери и не чак толкова добре поддържана. Веднага се събухме, походихме по нея, беше много хубав момент и това ни даде вдъхновение да направим такава тактилна пътека и в Зооцентъра в Добрич, пасваща перфектно на останалата част от ландшафта ни. Всичко е направено с естествени материали, постарахме се да бъде голяма, за да могат да се разминават различни деца, имаме десет елемента. Мисля, че няма аналог в България и много добре се получи, доволен съм от резултата”, сподели Христов.

По негови думи в изграждането на пътеката са се включили доста доброволци, някои от тях случайно преминали и разхождали се в зооцентъра. “Над 50-60 души се включиха. Направи ми добро впечатление как бащите гледат да са полезни. Точно това е идеята на зооцентъра, представляваме една голяма времева банка, много хора инвестират от собственото си време и по този начин имаме добавена стойност”, каза още Христов.

Той добави, че до тактилната пътека може да се види интересна образователна табела. Предстои и слагането на още една, свързана с миграцията на птиците. “Монтирали сме и ново гнездо на кулата, което се оказа доста трудна задача. Покрай самото гнездо ремонтирахме и покрива. Всичко е подменено”, подчерта той.

От ръководството на Зооцентъра в Добрич апелират посетителите да пазят изградената тактилна пътека, като не разпръскват материалите, с които е направена, нито да ги взимат за вкъщи.

Фестивалът е част от проект "Природен компас", финансиран от телекомуникационен оператор "Виваком" в партньорство с Български център за нестопанско право.