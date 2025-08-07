Изпълнителна агенция "Инфраструктура на електронното управление" да ползва помещение безвъзмездно решиха съветниците в Генерал Тошево

Помещение в административна сграда, публична – общинска собственост, бе предоставено с решение на общинските съветници от Генерал Тошево на Изпълнителна агенция "Инфраструктура на електронното управление" към Министерството на електронното управление. То ще се ползва за разполагане на специализирано оборудване, част от Единната електронна съобщителна мрежа на държавната администрация и за нуждите на националната сигурност.

Докладната записка бе внесена за обсъждане на днешното заседание от кмета на Генерал Тошево Валентин Димитров след постъпило искане от агенцията.

Помещението е на приземния етаж в административната сграда и е с площ от 10 кв. м. Посоченият поземлен имот не е необходим за изпълнение на дейностите на Община Генерал Тошево и няма пречка същият да бъде предоставен за безвъзмездно споделено ползване. Сградата се намира на ул. „Васил Априлов“ 5 в общинския център.