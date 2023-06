Младежи изучават природното и културно богатство на южното Черноморско крайбрежие и Странджа в лагер, посветен на климатичните промени

Двайсет и пет младежи от шест страни изучават природното и културно богатство на Странджа и Южното Черноморско крайбрежие в лагер, посветен на климатичните промени, съобщиха от Българската фондация Биоразнообразие (БФБ).

Странджа и районът на Черноморското крайбрежие са места, където ефектите от климатичните промени се усещат изключително силно и се отразяват на биоразнообразието в района. Тази комбинация беше причината лагерът на БФБ, посветен на климатичните промени да се проведе там, каза Радостина Ценова от фондацията.

Участниците в лагера изследваха съхранените гори на първия резерват у нас "Силкосия". Там, с помощта на експертите от Природен парк "Странджа", успяха да наблюдават редица реликтни видове, които на територията на целия Европейски съюз се срещат единствено в Странджа - като зелениката, странджанското бясно дърво, пухестото горянче и др. Голямо внимание се отделя и на опазените традиции и културното наследство. Участниците в лагера успяха да съпреживеят една от най-големите магии на Странджа - нестинарските танци в село Българи.

Младежите научиха за променящия се климат в региона и мерките, които лесовъдите от държавните горски стопанства в село Кости и Малко Търново прилагат за справянето с тях. Такива са например подмяната на иглолистни култури с традиционни за региона широколистни видове и работата в горите по Саарланския метод, при който се отглежда по-качествена дървесина като максимално се щади природата, обясни Ценова.

Любопитно за младежите беше и посещението на Черноморското крайбрежие край Синеморец и най-вече дюнните местообитания със защитени растения - морския ранилист, крайморското чадърче и др. Международната група посети и Атанасовско езеро в Бургас, където научи за интересните промени в биоразнообразието, свързани с климата. Една от тях е промяната на видовия състав на птичето многообразие- например целогодишното присъствие с хиляди индивиди от вида розово фламинго, каза Ценова.

Днес младежите ще посетят Природозащитен център "Пода".

Лагерът се организира по проект “Game On | Don't let climate change end the game!” с подкрепата на програма DEAR на Европейската комисия. Партньор по проекта в България е Българска фондация Биоразнообразие.