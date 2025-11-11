Подробно търсене

Затварят за два дни възлово кръстовище в Ямбол заради последен етап от изграждане на кръгово движение

Кореспондент на БТА в Ямбол Мира Безус
Затварят за два дни възлово кръстовище в Ямбол заради последен етап от изграждане на кръгово движение
Затварят за два дни възлово кръстовище в Ямбол заради последен етап от изграждане на кръгово движение
Изграждане на кръгово кръстовище при Биков мост в Ямбол. Снимка: Община Ямбол
Ямбол,  
11.11.2025 14:35
 (БТА)

Едно от възловите кръстовища в Ямбол – на бул. "Крайречен" при Биков мост и ул. "Крали Марко", ще бъде изцяло затворено за движение на 13 и 14 ноември. Причината е последният етап от изграждащото се там кръгово движение и полагането на последния износоустойчив пласт асфалт, съобщиха от пресцентъра на местната управа. 

С цел осигуряване на качествено и безопасно изпълнение на строително-ремонтните дейности се въвежда и временна промяна в маршрутите на градския транспорт, която е обявена на сайта и фейсбук страницата на Община Ямбол. Възможно е минимално закъснение по автобусните линии, предупреждават от администрацията.

Изграждането на кръговото кръстовище при Биков мост започна в края на юли т.г. Проектът предвижда обособяването на вътрешен кръг от 25 м в диаметър и външен – 41,5 метра. Дейностите в зоната на пътната връзка на бул. "Крайречен" и ул. "Крали Марко" включват също изграждане на нови тротоари и свързване на съществуващата велосипедна алея.
 

/ВД/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 15:00 на 11.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация