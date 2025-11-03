От началото на годината инспекторите по труда са установили 161 861 нарушения на трудовото законодателство, съобщиха от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ (ИАГИТ). За този период са извършени 41 895 проверки.

От нарушенията 87 242 са свързани с осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд, а 73 572 - по осъществяването на трудовите правоотношения.

Установените случаи на работа без трудов договор са 3119, при 2919 за същия период на миналата година.

Вследствие на осъществения контрол са спрени 887 обекти, площадки, машини и съоръжения при 601 за същия период на 2024 г, съобщават още от инспекцията. Отстранени от работа са 85 работници заради липса на правоспособност или неспазване на правилата за безопасна работа.

След намесата на инспекторите по труда са изплатени над 3,9 млн. лв. забавени трудови възнаграждения. Сумата на влезлите в сила наказателни постановления и одобрени споразумения е за над 12,3 млн. лв.

Днес Главната инспекция по труда се състои от 28 териториални дирекции със седалища в областните градове, където гражданите могат да подават сигнали и да получат консултации. На разположение е и национален телефон 0700 17 670. Всички услуги, които предлага Инспекцията по труда, са електронизирани. Повече информация за правомощията и дейността на Агенцията могат да се открият на официалната интернет страница на инспекцията.

На този ден през 1907 г. е създаден първообразът на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, съобщават от инспекцията. През годините Агенцията е претърпяла много промени, нейните правомощия са се разширявали, но основната ѝ функция да бъде гарант за спазването на трудовото законодателство остава и до днес, посочват още оттам.

За първите шест месеца на годината инспекторите по труда установиха почти 100 000 нарушения при 25 897 проверки за същия период.