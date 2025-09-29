Подробно търсене

На Балканите е жива паметта за Свети Димитър Солунски, каза патриарх Даниил

Иван Лазаров
На Балканите е жива паметта за Свети Димитър Солунски, каза патриарх Даниил
На Балканите е жива паметта за Свети Димитър Солунски, каза патриарх Даниил
Снимки: специален пратеник на БТА Иван Лазаров
Солун,  
29.09.2025 16:34
 (БТА)

Където и да отидем, на всяко място, където живеят християни, особено тук, в региона на Балканите, ние ще открием жива паметта за Свети Димитър Солунски. Това каза Българският патриарх Даниил по време на откриването на фотографска изложба в Солун, посветена на Свети Димитър Мироточиви. 

Нашето присъствие и взаимно общение тук е още едно свидетелство за нашето единство във вярата и споделената от всички нас надежда, която надежда е самият наш Господ и спасител – Исус Христос, каза патриарх Даниил. 

Експозицията е озаглавена „Вселената те провъзгласява за свой застъпник: Свети Димитър Мироточиви на Балканите. Емблематични места за поклонение, преносими икони и стенописи“. Изложбата е организирана в солунската концертна зала "Мегаро Мусикис" с вход свободен и ще продължи до 20 октомври, като част от събитията по случай отбелязването на 100-годишнината на богословското списание „Теология“. На нея посетителите могат да видят снимки на храмове, икони и стенописи, посветени на светеца, от Гърция, България, Сърбия, Румъния и Албания.

Радостни сме, че своят принос към изложбата има и православна България, в която почитта към солунския светец и чудотворец винаги е била и остава и до днес изключително голяма, подчерта българският патриарх. 

Събития като това са всякога необходими и навременни, тъй като ни помагат да осъзнаваме в още по-голяма дълбочина нашето единство като църква Христова, отбеляза още той. 

За събитието в Солун пристигнаха президентът на Гърция Константинос Тасулас, Вселенският патриарх Вартоломей и Йероним, архиепископ на Атина и цяла Гърция. Делегацията от България е оглавена от Негово Светейшество Българския патриарх Даниил, който е придружен от Неврокопския митрополит Серафим и Врачанския митрополит Григорий. На събитието присъстваха предстоятели и делегации на автокефалните православни църкви. Сред гостите бяха също представители на академичната общност.

/СУ/

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Свързани новини

29.09.2025 14:54

Патриарх Даниил участва в откриването на фотоизложба в Солун, посветена на Свети Димитър Мироточиви

С откриване на фотографска изложба, посветена на Свети Димитър Мироточиви, в Солун започнаха събитията, с които ще бъде отбелязана 100-годишнинаната от създаването на богословското списание „Теология“.
29.09.2025 12:03

Идеи за съвместни бъдещи инициативи обсъди българският патриарх Даниил на среща с министъра на образованието на Гърция София Захараки

След като пристигна в Солун по повод тържествата за стогодишнината на богословското списание „Теология“ Негово Светейшество Българският патриарх Даниил проведе среща с министъра на образованието и религиозните култове на Република Гърция София
29.09.2025 11:43

Българският патриарх Даниил се срещна с Вселенския патриарх Вартоломей в Солун

Българският патриарх Даниил се срещна с Вселенския патриарх Вартоломей в Солун, съобщиха от Българската патриаршия. На срещата бяха обсъдени вековните духовни връзки между Константинополската патриаршия и православния български народ. Бяха изтъкнати изключително добрите отношения между Българската православна църква – Българска Патриаршия и Вселенската Константинополска патриаршия, както и други въпроси от междуправославен характер.
29.09.2025 10:27

Патриарх Даниил се срещна с декана и ръководителите на двата департамента на Богословския факултет към Солунския университет "Аристотел"

Благословение и пожелание за много бъдещи духовни успехи отправи Негово Светейшество Българският патриарх Даниил, който се срещна с протопрезвитер проф. д-р Атанасий Гикас – декан на Богословския факултет към Солунския университет, съобщиха от Българската патриаршия.
29.09.2025 05:25

Патриарх Даниил ще участва в международна конференция по повод 100-годишнината на списание „Теология“ в Солун

Българският патриарх Даниил ще вземе участие във Втората международна конференция по повод 100-годишнината от основаването на списание „Теология“, която ще се състои днес и утре в Солун, Гърция, съобщиха от Българската патриаршия.  Темата на форума

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 17:20 на 29.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация