На Балканите е жива паметта за Свети Димитър Солунски, каза патриарх Даниил

Където и да отидем, на всяко място, където живеят християни, особено тук, в региона на Балканите, ние ще открием жива паметта за Свети Димитър Солунски. Това каза Българският патриарх Даниил по време на откриването на фотографска изложба в Солун, посветена на Свети Димитър Мироточиви.

Нашето присъствие и взаимно общение тук е още едно свидетелство за нашето единство във вярата и споделената от всички нас надежда, която надежда е самият наш Господ и спасител – Исус Христос, каза патриарх Даниил.

Експозицията е озаглавена „Вселената те провъзгласява за свой застъпник: Свети Димитър Мироточиви на Балканите. Емблематични места за поклонение, преносими икони и стенописи“. Изложбата е организирана в солунската концертна зала "Мегаро Мусикис" с вход свободен и ще продължи до 20 октомври, като част от събитията по случай отбелязването на 100-годишнината на богословското списание „Теология“. На нея посетителите могат да видят снимки на храмове, икони и стенописи, посветени на светеца, от Гърция, България, Сърбия, Румъния и Албания.

Радостни сме, че своят принос към изложбата има и православна България, в която почитта към солунския светец и чудотворец винаги е била и остава и до днес изключително голяма, подчерта българският патриарх.

Събития като това са всякога необходими и навременни, тъй като ни помагат да осъзнаваме в още по-голяма дълбочина нашето единство като църква Христова, отбеляза още той.

За събитието в Солун пристигнаха президентът на Гърция Константинос Тасулас, Вселенският патриарх Вартоломей и Йероним, архиепископ на Атина и цяла Гърция. Делегацията от България е оглавена от Негово Светейшество Българския патриарх Даниил, който е придружен от Неврокопския митрополит Серафим и Врачанския митрополит Григорий. На събитието присъстваха предстоятели и делегации на автокефалните православни църкви. Сред гостите бяха също представители на академичната общност.