Патриарх Даниил се срещна с декана и ръководителите на двата департамента на Богословския факултет към Солунския университет "Аристотел"

Благословение и пожелание за много бъдещи духовни успехи отправи Негово Светейшество Българският патриарх Даниил, който се срещна с протопрезвитер проф. д-р Атанасий Гикас – декан на Богословския факултет към Солунския университет, съобщиха от Българската патриаршия.

Негово Светейшество изтъкна, че Богословският факултет на Солунския университет се ползва с голямо доверие сред Поместните православни църкви и стотици са богословите и духовниците, които са го завършили и продължават да го завършват. От своя страна протопрезвитер Атанасий Гикас изтъкна силните връзки между Богословския факултет на Солунския университет и Богословските факултети в София и във Велико Търново, като сподели за редица мероприятия и дейности, в които преподаватели от двете страни работят съвместно и обменят опит.

„Ние сме обединени от изучаването на богословието на нашата обща вяра и това ни помага да задълбочим връзките помежду си“, каза протопрезвитер Атанасий Гикас.

Патриарх Даниил изказа също и своето дълбоко впечатление от добрата работа на богословите в публикуването и превеждането на много от творенията на Светите отци на Църквата, както и от тяхната отдаденост на богословската наука. „Дай Боже богословските ни школи да станат още по-привлекателни центрове за нашите деца“, изказа надеждите си патриарх Даниил и допълни, че пред православното богословие днес стоят много предизвикателства, на които то трябва да отговори.

В срещата взеха също така участие ръководителят на Департамент "Богословие" проф. д-р Илиас Евангелу, преподавател по история на славянските православни църкви, и ръководителят на Департамент "Социално богословие и християнска култура" проф. д-р Апостолос Кралидис, преподавател по религиознание и методология на богословското изследване.

Патриарх Даниил ще участва в тържествата за стогодишнината на списание „Теология“ - кръгла маса и научна конференция, които ще се проведат в Солун.

Програмата на форума предвижда той да започне от 13:00 часа днес с официално откриване на фотографска изложба „Вселената те провъзгласява за свой застъпник: Свети Димитър Мироточиви на Балканите. Емблематични места за поклонение, преносими икони и стенописи“. Изложбата е експонирана в солунската концертна зала "Мегаро Мусикис" с вход свободен и ще продължи до 20 октомври.

Официалното откриване на форума е от 18:30 часа в храма „Свети Димитър“. На него встъпително слово предстои да произнесе Вселенският патриарх Вартоломей, а обръщение ще отправят президентът на Гърция Константинос Тасулас и Йероним, архиепископ на Атина и цяла Гърция.