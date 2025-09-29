Подробно търсене

Кристиан Стратев
Петима души загинаха, а шестима са ранени след сблъсък между лек автомобил и пикап в Турция
Снимка: Ugur Yildirim/Dia images via AP. Изображението е илюстративно.
Анкара,  
29.09.2025 16:44
 (БТА)

Петима души, сред които и дете, са загинали, а шестима други са ранени след сблъсък между лек автомобил и пикап на скоростния път Анкара – Измир в Турция, предаде Анадолската агенция. 

Инцидентът е станал снощи около 21:00 ч. местно време в района на градчето Салихли в Западна Турция, като на кадри от охранителна камера се вижда как водачът на лекия автомобил изгубва контрол над превозното средство и навлиза в насрещното платно, където се сблъсква челно с пикапа. 

Малко след сблъсъка на място са пристигнали екипи на турската полиция, спешна помощ, както и няколко пожарни, тъй като след удара лекият автомобил се е възпламенил. 

След намесата на екипите е установено, че и петимата пътници от леката кола, сред които и 6-годишно дете, са загинали на място. В същото време шестимата пътници от пикапа са пострадали сериозно при инцидента и са откарани в различни болници в района, като към момента един от тях е с опасност за живота.  

/МИД/

