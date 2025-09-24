Хърватският министър на финансите призовава за по-силна интеграция на капиталовия пазар

Хърватският министър на финансите Марко Приморац заяви в Любляна на конференцията за развитието и укрепването на капиталовия пазар в Европа, че по-силната интеграция на капиталовия пазар е една от ключовите предпоставки за по-висок икономически растеж, предаде новинарската агенция ХИНА.

По думите на Приморац по-дълбоката интеграция на капиталовия пазар е изключително важна за по-силния растеж и по-голяма устойчивост на европейската икономика.

Фрагментацията, посочи вчера той, представлява пречка за инвеститорите и предприемачите, особено поради различните данъчни разпоредби, законодателни рамки и нива на дигитализация.

Приморац припомни, че в края на август по инициатива на хърватското Министерство на финансите представители на финансовите министерства на осем европейски държави подписаха Меморандум за разбирателство. Той определи това като начало на по-конкретно сътрудничество, насочено към подобряване на ликвидността и хармонизиране на правилата.

В този контекст хърватският министър подчерта, че Словения е предприела следващата важна стъпка, като е организирала платформа за продължаващ диалог и обмен на опит между участващите страни.

Приморац подчерта, че европейските капиталови пазари трябва да станат по-ефективни и привлекателни не само за институциите, но и за гражданите и предприемачите. Той определи съвместните усилия за финансиране на стратегически проекти, предимно свързани със зеления и цифровия преход, както и отбраната, като най-голямата възможност на Европа през следващото десетилетие.

Според него най-големият риск се крие в разделението и бавното прилагане на реформи, което би могло да постави европейските икономики в неизгодно положение в сравнение с глобалните конкуренти.