КНА: Емблематичният „Вракас“ е готов за фестивала на виното в Лимасол

Седемметровата традиционна мъжка фигура с фолклорен костюм, известна като „Вракас“, символ на Фестивала на виното в Лимасол, беше издигната днес, готова да посрещне посетителите на 64-ия Фестивал на виното, който ще се проведе от 27 септември до 5 октомври в общинския парк на крайбрежния град Лимасол. Това предаде за БТА кипърската агенция КНА.

Церемонията се състоя в присъствието на кмета Янис Армефтис и членове на общинския съвет, под звуците на песни за виното на серенадери „Арионес".

Кметът каза, че Фестивалът на виното „идва, за да донесе радост и щастие на млади и стари, като изтъкне кипърското вино“ в труден период за селата, които произвеждат вино, след опустошителните горски пожари през юли.

Той каза още, че в рамките на фестивала ще се проведат две събития в провинцията - едно в община Малия, където започна пожарът на 23 юли, и едно в община Кало Хорио.

Армефтис изрази убеждението, че тазгодишният Фестивал на виното ще счупи миналогодишния рекорд по брой посетители и отправи покана към чужденци и местни жители да посетят фестивала и да се насладят на различните събития, които тази година са подобрени.

Сред тях, каза той, са нови павилиони за местните винарни и богата програма, включваща концерти на кипърски и гръцки артисти, театрални представления, сатирични изпълнения и др.

(Новина, избрана от кипърската агенция КНА за публикуване от БТА съгласно договора за сътрудничество между агенциите)