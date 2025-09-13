Аджерпрес: Изложбата „Фестивалът „Енеску“ във фотоархивите на АДЖЕРПРЕС“ представя уникални снимки на Енеску и Менухин

Снимки, представящи известни творци - от Джордже Енеску, Йехуди Менухин и Давид Ойстрах до Елизабет Леонская, Джиджи Качуляну и маестро Кристиан Мачелару - могат да бъдат разгледани в изложбата „Фестивалът „Енеску“ във фотоархивите на АДЖЕРПРЕС“, която е отворена за посетители до 21 септември във фоайето на Палатната зала, съобщи за БТА агенция Аджерпрес.

Изложените творби, заснети от фоторепортерите на Националната информационна агенция АДЖЕРПРЕС, проследяват историята на Международния фестивал „Джордже Енеску”, започвайки още преди първото му издание и продължавайки до 2023 г. Любителите на музиката ще открият както черно-бели, така и цветни снимки, на които са запечатани емблематични фигури в историята на музиката, като Джордже Енеску, Джордже Джорджеску, Йехуди Менухин, Михай Бредичану, Константин Силвестри и Владимир Ашкенази.

„Бих казал, че това е историческа изложба. Не мисля, че в последно време са излагани плакати от времето, когато Джордже Енеску и Дину Липати са изнасяли концерти, плакати от 1941 г., репродукции, нито снимки на Джордже Енеску от 1946 г., годината, в която напуска Румъния, последната му година в страната преди самоналоженото му изгнание в Париж", обясни кураторът на изложбата Гилда Лазар.

"На една снимка Енеску и (съпругата му) Марука са заснети с (бившия министър-председател) Петру Гроза. На друга Енеску посреща своя ученик Йехуди Менухин, който по-късно става артистичен директор на фестивала „Енеску“. Друга снимка (...) показва Енеску, заминаващ за Москва. Изглежда, че той е положил сериозни усилия да се адаптира към новия режим, преди да реши да напусне комунистическа Румъния. Така че има снимки от преди фестивала и от първия фестивал „Джордже Енеску“ през 1958 г., организиран по инициатива на маестро Джордже Джорджеску, близък приятел на Енеску“, посочи още тя.

На изложбата са показани и цветни снимки на съвременни артисти, които са удостоили с присъствието си Международния фестивал „Джордже Енеску“.

„Има една снимка на маестро Мачелару, една на Джиджи Качуляну, една на Елизабет Леонская и една на Миша Кац. Има по-нови и цветни снимки, но според мен най-интересни са старите архивни фотографии, черно-белите, които публиката няма да има възможност да види отново в близко бъдеще, тъй като за тях има определен протокол за показване. Те не могат да се използват по всяко време и по всякакъв начин, а само в тази изложба“, добави Гилда Лазар.

Тя спомена също, че Йоана Рациу Райляну, дъщеря на диригента Джордже Джорджеску, е сред консултантите на изложбата, като посочи, че изборът е трябвало да бъде стеснен до около 70 фотографии от стотици, които са били подготвени първоначално.

Автори на изложбата на АДЖЕРПРЕС са Гилда Лазар и Кристина Тату (концепция), Лавиния Георге и Ана Диакону (продукция) и експертни консултанти Михай Константинеску, Иоана Рациу Райляну и Влад Вайдян.

Изложбата „Фестивалът "Енеску" в архивите на АДЖЕРПРЕС“ е организирана от Националната информационна агенция АДЖЕРПРЕС в партньорство с ARTEXIM.

27-ото издание на Международния фестивал „Джордже Енеску“ се провежда в Букурещ и в цялата страна до 21 септември под мотото „Празненства“, отбелязвайки 70 години от кончината на великия композитор.

(Новина, избрана от румънската агенция АДЖЕРПРЕС за публикуване от БТА съгласно договора за сътрудничество между агенциите)