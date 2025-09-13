Грешката в Русе е, че МВР избърза, вместо да каже, че когато са налице всички факти и обстоятелства, те ще бъдат изложени, каза Бойко Борисов

Превенцията е силата на МВР, каза Бойко Борисов в Кюстендил по време на регионалната академия Младежи – ГЕРБ, която се провежда днес в града и е фокусирана върху сигурността и развитието на Югозападна България.

Грешката в Русе е, че МВР избърза, вместо да каже, че когато са налице всички факти и обстоятелства, те ще бъдат изложени, каза Борисов на форума. „Какъв е авторитетът на шефа на полицията, след като не го познават в града и след като могат 15-20-годишни младежи да го бият“, попита Борисов и посочи, че върху това също трябва да се разсъждава в МВР.

„За толкова години в политиката не съм виждал толкова език на омразата, който се насажда в момента“, каза още лидерът на ГЕРБ. Той коментира и пост в социалните мрежи, публикуван от Любен Дилов – син като поясни, че винаги е предлагал за министри на МВР дипломатични хора. По думите му за полицията е важно да има превенция и уважение, което с бой не се изгражда.

Нашите младежи са пример на съзидание и градеж, а не на бой, посочи Борисов.