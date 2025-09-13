Световният ден на първата помощ беше отбелязан в София под мотото „Първата помощ и климатичните промени“. Организатор е Столичната организация на Българския Червен кръст (БЧК).

Доброволците от младежката организация на БЧК показа как се оказва първа помощ. Младежите демонстрираха уменията и знанията си и след „катастрофа“ между велосипед и тротинетка. След симулацията на инцидент „пострадалите“ получиха първа помощ от доброволците на БЧК.

В началото на събитието беше представена и плакатна изложба на тема „Оказване на първа помощ", която е организирана в партньорство с Националната художествена академия и със съдействието на Столичната община. До 19 септември всеки желаещ ще може да я види в градинката на НДК.

Днес е ден, в който всички трябва да се замислим как трябва да реагираме и да научим да се спасява човешкия живот, каза председателят на Българския Червен кръст акад. Христо Григоров. Живеем доста интензивно - инциденти, пожари катастрофи. Когато си обучен на първа долекарска помощ, ти спасяваш човешки живот. Често пъти човешкият живот зависи от няколко секунди. Ако в тези секунди ти си там със своите умения, ти го спасяваш, каза още акад. Григоров.

Първата помощ е изключителна важна, за да се осигури по-малка травма и да се предотвратят смъртните случаи на пътя, заяви председателят на Държавната агенция „Безопасност на движението по пътищата“ Малина Крумова.

Така направените плакати много бързо достигат до създанието на хората, каза ректорът на Националната художествена академия проф. Георги Янков по повод изложба на тема „Оказване на първа помощ". Идеята ще се развие и трябва да стане по-позната на широката общественост, добави той.

Присъстващи се хванаха за ръце и направиха традиционната за този ден жива верига на първата помощ в знак на своята признателност, почит и уважение към всички доброволци и хора, които са били обучени да оказват първа помощ и са помогнали при спешни инциденти и различни хуманитарни програми.