Словенското правителство наложи санкции и забрана на Милорад Додик да влиза в Словения

Словенското правителство потвърди днес въвеждането на санкции срещу отстранения президент на босненската Република Сръбска Милорад Додик, предаде словенската редакция на регионалната телевизия Ен1.

Правителството е потвърдило забраната за влизане на Додик в Словения на днешното си заседание. Както телевизията съобщи по-рано, Министерският съвет е разгледал отправните точки за налагането на забрана за влизане на Додик в Словения преди две седмици, но по това време са поискали от Министерството на външните работи и европейските въпроси да допълни документа преди решението. Важна причина за мярката срещу Додик е "обширният поток на капитали със съмнителен произход" от Република Сръбска и по-широките Западни Балкани към Словения, подчертава телевизията.

Има няколко причини, поради които Словения наложи санкции на Додик: в допълнение към решението на Съда на Босна и Херцеговина, което Додик не уважава в частта за оставката си от поста президент на Република Сръбска, са налице и неговите сепаратистки стремежи, както и подкопаване на държавните институции и конституцията на Босна и Херцеговина, уточнява Ен1.

Важна причина е и „основателното подозрение, че Додик и членовете на семейството му, чрез различни лица и компании, притежават в Словения значително имущество, придобито по спорен начин“. Според неофициална информация, той има поне пет имота на словенското крайбрежие, чиито формални собственици са роднини и приятели на семейство Додик.

Множество членове на семейството на Додик са в санкционния списък на САЩ, включително синът му Игор, припомнят от Ен1.

„Ще продължим да разкриваме измамни схеми, които позволяват на Милорад Додик и семейството му да експлоатират собствения си народ за лична изгода“, заявиха от Министерството на финансите на САЩ.

Те добавиха също, че Милорад Додик злоупотребява със служебното си положение, за да насочва държавните дела към мрежа от частни компании, контролирани от него и сина му Игор.

В допълнение към САЩ, Обединеното кралство, Германия, Австрия, Полша и Литва вече наложиха забрани за пътуване и замразяване на активи на Додик, семейството му и някои други високопоставени служители на Република Сръбска.

Централната избирателна комисия на Босна и Херцеговина отне мандата на Додик като президент на Република Сръбска след окончателна присъда на Съда на Босна и Херцеговина за неспазване на решенията на върховния представител на международната общност в Босна и Херцеговина. В началото на август Додик беше осъден на една година затвор и шестгодишна забрана да заема публични длъжности в Босна и Херцеговина.