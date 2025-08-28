Десетки пътнически влакове в Румъния може да бъдат отменени от 1 септември заради неизплатени дългове

Десетки пътнически влакове, осигуряващи директни връзки между големи градове и села в Румъния, може да бъдат отменени от 1 септември, съобщават местните медии.

Причината за кризата е, че държавният оператор за пътнически железопътни превози в Румъния (CFR Călători) дължи над 8 милиона евро на друга държавна компания (CFR SA), която отговаря за управлението на железопътната инфраструктура в страната.

В списъка на влаковете, които може да бъдат анулирани, има такива, тръгващи от Букурещ, Плоещ и Бакъу, отбелязват медиите.

Синдикатите в сектора коментират, че настоящата ситуация е резултат от сложни финансови проблеми в румънската железопътна система и очертават няколко основни проблема – натрупани дългове на железопътните оператори, проблеми с финансовото управление и забавяне в изплащането на компенсации и облекчения от Органа за реформа на железниците (ARF).