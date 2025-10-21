Кърджали отбелязва днес своя празник, гост ще е председателят на парламента Наталия Киселова

Кърджали отбелязва днес своя празник и 113 години от освобождението на града. Празничната програма ще започне в 9:00 ч. с полагането на венци и цветя пред паметника на ген. Васил Делов, пише в публикуваната на сайта на общинската администрация покана. а от пресцентъра на Народното събрание съобщават, че на церемонията ще присъства и председателят на Народното събрание Наталия Киселова,.

Киселова ще бъде гост и на тържественото заседание на Общинския съвет. Този път сесията е изнесена в сградата на театъра. Дневният ред на заседанието включва три точки. Две от тях са свързани със слово на кмета и с приветствия от гостите на празника. Третата точка е Предложение за удостояване със званието „Почетен гражданин на Община Кърджали“, като тази години номинираните за отличия са двама - акордеонистът Нешко Нешев и доц. д-р Дора Янчева.

Председателят на парламента ще разгледа и фотоизложбата „Кърджали – почитай миналото, гради бъдещето“, която ще бъде открита пред сградата на общинската администрация в 10:00 часа. Шествие на учебните заведения ще тръгне от сградата на Дома на културата в 11:30 часа, ще премине по централния бул. “България“ и ще приключи пред Паметника на освободителите в Градската градина.

В 12:00 часа в подножието на паметника ще бъде дадено началото на тържествата и празничната програма, в която се предвижда фолклорен концерт на Славка Калчева.

В Керимовата къща от 17:30 часа ще бъде открита традиционната за Деня на Кърджали изложба на дружеството на художниците. Пред Дома на културата в 18:30 часа започва празничен концерт.

Празникът на Кърджали се чества от 1939 г. с решение на околийската администрация и на тогавашния кмет на града Георги Димитров. Същата година е открит и Паметникът на освободителите в града. С протокол 15 от 26 юли 1966 г. на Изпълнителния комитет на Градския общински народен съвет 21 октомври е обявен за Ден на град Кърджали. Празникът бележи годишнина от освобождението (1912г.) на Кърджали от османско иго от Хасковския отряд под командването на ген. Васил Делов по време на Балканската война (1912-1913), сочи информация на Отдел „Справочна" на БТА.