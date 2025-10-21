Подробно търсене

България е склонна да предложи въздушен коридор на Путин, за да се срещне с Тръмп в Будапеща, каза министър Георг Георгиев, цитиран от "Юрактив"

Десислава Иванова
България е склонна да предложи въздушен коридор на Путин, за да се срещне с Тръмп в Будапеща, каза министър Георг Георгиев, цитиран от "Юрактив"
България е склонна да предложи въздушен коридор на Путин, за да се срещне с Тръмп в Будапеща, каза министър Георг Георгиев, цитиран от "Юрактив"
Българският външен министър Георг Георгиев с британската си колежка Ивет Купър в Белфаст, Северна Ирландия, 9 октомври 2025 г. Снимка: Charles McQuillan/Пул фото чрез АП
Люксембург,  
21.10.2025 06:52
 (БТА)

България ще позволи на самолет, превозващ Владимир Путин, да премине през въздушното й пространство, за да улесни планираната среща между руския лидер и Доналд Тръмп в Будапеща по-късно този месец, съобщи външният министър Георг Георгиев, цитиран от европейската електронна медия "Юрактив" (Euractive).

"Когато се полагат усилия за постигане на мир, ако условието за това е да има такава среща, най-логично е за нея да се посредничи по [всички] възможни начини", заяви Георгиев пред журналисти в кулоарите на срещата на външните министри от Европейския съюз в Люксембург.

"Как се предлага да се състои срещата, ако един от участниците не може да присъства на нея?", допълни той.

Български представител потвърди, че Москва още не е отправяла искане самолетът на Путин да прелети над страната.

България не граничи с Унгария. И Унгария, и България обаче граничат със Сърбия, която има силни исторически връзки с Москва. Преминаването през България на път за Будапеща би съкратило значително продължителността на полета на Путин.

Единственият друг маршрут, при който не се преминава през въздушното пространство на ЕС или Украйна, минава над Средиземно море, а след това над Черна гора или Албания, преди да се стигне до Будапеща през Сърбия, посочва "Юрактив".

Срещата на върха, която беше обявена от Тръмп след телефонен разговор с Путин миналата седмица и за която все още не е определена дата, предизвика смесени реакции у лидерите на ЕС, припомня медията.

Ръководителката на европейската дипломация Кая Калас и няколко източно- и централноевропейски страни разкритикуваха насрочената среща, че изключва украинския президент Володимир Зеленски.

Но министри от много западни страни от ЕС, включително Нидерландия, Германия и Франция, изразиха колеблива подкрепа за срещата - първата лична среща между Тръмп и Путин след тази в Аляска през август.

Десният лидер на Унгария Виктор Орбан многократно е критикувал подкрепата на ЕС за Украйна и насърчава силни връзки както с Путин, така и с Тръмп, откактопрез 2010 г. отново стана премиер.

И България, и Унгария понастоящем са членове на Международния наказателен съд, който издаде заповед за арест на Путин заради участието му в депортирането на украински деца по време на войната.

През април тази година обаче Унгария обяви оттеглянето си от МНС, което ще влезе в сила от юни 2026 г.

 

/ДИ/

Свързани новини

20.10.2025 15:43

България подкрепя предложените нови санкции срещу Русия и се надява устойчивият мир в Украйна да е по-близо, заяви министър Георг Георгиев

Наистина се надяваме, че сме по-близо до устойчив мир за Украйна, въпреки че руската страна определено не полага такива усилия и въпреки враждебното настроение, подплатено с дроновите и ракетните удари от последните дни, заяви министърът на външните
13.10.2025 18:17

Германският външен министър похвали България и Румъния, наричайки ги „критично важни“ партньори

Министърът на външните работи на Германия Йохан Вадефул обеща на България и Румъния подкрепа срещу Русия, преди да отпътува на двудневна визита в двете страни, предаде ДПА. Двете страни са „партньори, които са от критично значение за европейската
13.10.2025 05:32

Германският външен министър посещава България и Румъния за дискусии по въпросите на сигурността, съобщава външното министерство

Германският външен министър Йохан Вадефул започва днес двудневно посещение в България и Румъния, като разговорите ще се фокусират върху подкрепата за Украйна и укрепването на европейските способности за сигурност и отбрана, предаде ДПА, като цитира
25.09.2025 20:31

Георг Георгиев след среща с Марко Рубио: Значението, тежестта и видимостта на България са изключително ценени

Значението, тежестта и видимостта на България са изключително ценени. Това заяви днес министърът на външните работи Георг Георгиев на брифинг в Ню Йорк след среща с американския държавен секретар Марко Рубио.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 07:12 на 21.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация