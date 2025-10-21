Монографията „Пряка демокрация: проблеми и рестрикции“ на доц. д-р Борислав Цеков ще бъде представена в Националната библиотека

Монографията „Пряка демокрация: проблеми и рестрикции“ на доц. д-р Борислав Цеков ще бъде представена днес в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий", съобщиха организаторите от Центъра за конституционализъм и демокрация и Студентския клуб по конституционно право.

Книгата е на Университетското издателство „Св. Климент Охридски". Изданието разглежда взаимодействието между пряката и представителната демокрация в съвременните държави.

Проучването заслужава най-висока научна оценка и представлява особено ценен принос към националния конституционализъм. То е задължително четиво за всички, които се занимават с конституционно право и политическа теория, както и за онези, които имат отношение към практическите проблеми на законодателството и политическия процес, посочват организаторите.

Борислав Цеков е завършил право в Софийския университет "Св. Климент Охридски", специализирал е в областта на човешките права, политическите науки и правото в Португалия, САЩ, Япония, Южна Африка и други. През 2000 г. е избран за Национален президент на Световната асоциация на юристите със седалище Вашингтон, САЩ, по решение на Борда на организацията, и преизбиран до 2015 г. Бил е и председател на Асоциацията на младите юристи в България (1997-2005). През юни 2001 г. става народен представител с листата на НДСВ.

