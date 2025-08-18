Хърватските войници няма да участват в чужди войни, заяви хърватският президент

Хърватският президент Зоран Миланович заяви днес в публикация във Фейсбук, че хърватските войници няма да участват в чужди войни, включително във войната в Украйна.

Вчера хърватският премиер Андрей Пленкович участва в среща на лидерите на "Коалицията на желаещите" за войната в Украйна, като написа в публикация в Екс, че Хърватия ще продължава да предлага подкрепа за постигне на справедлив и траен мир, зачитащ международното право и териториалната цялост на Украйна.

Днес президентът Миланович коментира, че това, че премиерът е участвал в срещата с държави, чиито лидери са обявили изпращане на войници в Украйна, не означава, че Хърватия също ще го направи.

"Напомням, че Хърватия е член на Европейския съюз и НАТО и има задължение само чрез членството си", написа Миланович във Фейсбук. "Хърватия няма никакви задължения, произлизащи от политическите или военни споразумения на лидерите от страните на т.нар. "Коалиция на желаещите", а хърватското правителство не е упълномощено от никого да вкарва Хърватия в някакви нови коалиции, които биха могли да подразбират и участие на хърватски войници във войната в Украйна".

Той допълни, че е получил мандат за президент от хората, за да се бори за тази позиция. "Затова повтарям, че хърватските войници няма да участват в чужди войни", заключи той.

Украинският президент Володимир Зеленски пристигна в Брюксел вчера, където проведе видеоразговор с европейските съюзници и с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен за мирното споразумение, предлагано от американския президент Доналд Тръмп след срещата му с руския президент Владимир Путин в петък. В разговора участваха лидери от ЕС и НАТО, сред които френският президент Еманюел Макрон, британският премиер Киър Стармър, италианският премиер Джорджа Мелони и генералният секретар на НАТО Марк Рюте.

Днес се очаква украинският президент да се срещне във Вашингтон с американския президент. По-късно Тръмп ще участва в многостранна среща с европейски лидери.

"Коалицията на желаещите" обединява повечето големи европейски страни, Европейския съюз, НАТО и страни извън Европа като Канада, отбелязва ХИНА.