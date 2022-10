Илон Мъск е наел замъка на Дракула за частно парти по повод Хелоуин, пишат румънските медии

Илон Мъск, най-богатият човек на света, основател на Tesla и отскоро собственик на Twitter, е решил да празнува Хелоуин в Румъния, като за целта е наел замъка Бран в Брашов за частно парти, в което ще участват и редица други милиардери и холивудски звезди, съобщава в. "Либертатя".

Информацията е била потвърдена за изданието от източник, близък от организаторите на партито.

Вестникът посочва, че замъкът Бран, известен още като Замъка на Дракула, е бил нает от компанията за тази нощ, когато американците празнуват Хелоуин. Предвижда се гостите да пристигнат в замъка вечерта по тъмно, тъй като не искат да бъдат забелязани, посочва цитираният източник.

Според изданието Медия Флукс сред поканените на партито са актрисата Анджелина Джоли, основателите на Google Лари Пейдж и Сергей Брин, основателят на PayPal Питър Тийл и други приятели на милиардера, включително и румънци.

Телевизия Про ТВ съобщава, че Мъск е пристигнал вчера в Румъния, а първата му спирка е била в курорта Пояна Брашов. Там той и останалите гости от групата били посрещнати с хляб, сол и сливова ракия, а вечерта било организирано празненство с лагерен огън и румънски танци. За целта била избрана туристическа хижа в Пояна Брашов в изолиран район, където гостите пристигали с миниванове.

Подробности от събитието били разкрити, след като някои от гостите публикували снимки в социалните мрежи. Те носели костюми от сериала "Война на тронове", а лицата им били покрити с маски или изрисувани, отбелязва телевизията.

Самият Мъск е публикувал съобщение в Туитър снощи, в което пише: "Прясно изпеченият хляб и сладкишите са една от големите радости в живота", което според изданието потвърждава присъствието му в Пояна Брашов.

Fresh baked bread & pastries are some of the great joys of life