Коледният фестивал "Адвент" в Загреб ще се състои от 29 ноември до 7 януари

Туристическият културен фестивал в Загреб "Адвент", посветен на коледните празници, ще продължи от 29 ноември 2025 г. до 7 януари 2026 г., а гражданите и туристите ще имат възможност да се насладят на богата програма с културни, кулинарни и забавни събития в центъра на хърватската столица, предаде ХИНА.

Тази година, след две години "пауза", събития ще има и в "Горния град" - историческата стара част на Загреб, която бе в ремонт до неотдавна.

Община Загреб и Туристическата организация на град Загреб са организаторите на фестивала, като кметът Томислав Томашевич и директорката на организацията Мартина Биененфелд казаха на пресконференция, че в събитията участват много институции и общински служби, както и много партньори от обществения и частния сектор.

"Адвент" ще започне на 29 ноември с традиционното палене на първите адвентски свещи на централния площад "Бан Йелачич". След това ще бъде открит и Леденият парк на площад "Томислав" с балета "Лешникотрошачката", както и ще бъдат запалени лампичките на площад Зриневац.

Биененфелд обясни, че из целия град ще има кулинарни зони с храна и напитки, както и т.нар. зони за почивка.

Във фестивала тази година ще има общо 140 къщички, предлагащи различни продукти, като градът очаква те да донесат около половин милион евро приходи.

Културната програма включва седем музикални фестивала и над 90 различни концерта и представления както на открити локации в града, така и в Националния театър и други театри. Във фестивала ще участват и различни галерии и музеи със специални експозиции.

Биененфелд отбеляза, че разходите за организацията на фестивала възлизат на около 700 хиляди евро.

Кметът на Загреб Томислав Томашевич призова гражданите да използват градски транспорт по време на фестивала, за да се избегнат задръстванията. "Внимавайте и с такситата, за да не се почувствате измамени с големи суми, както имахме случай миналата година с туристка от Нова Зеландия. Не можем да пипаме цените на такситата, а този въпрос не е регулиран добре в страната", допълни той.