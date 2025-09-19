ННА: Ливанският министър на културата и шведският посланик в Бейрут обсъдиха двустранните културни отношения

Министърът на културата на Ливан д-р Гасан Салеме прие днес в кабинета си в Националната библиотека в Санайе шведския посланик в Ливан и временно управляващ посолството на Швеция в Сирия Йесика Свардстрьом, предаде ливанската Национална новинарска агенция (ННА).

Тя беше придружена от съветника на заместник-ръководителя на шведската мисия в Ливан и Сирия Кристиан Нилсон.

Според изявлението на посланика след срещата, разговорите са се фокусирали върху двустранните отношения между Ливан и Швеция, особено що се отнася до икономическите въпроси.

Свардстрьом заяви, че „на срещата са били обсъдени и предизвикателствата, пред които са изправени Министерството на културата и културният сектор в Ливан“.

„Обсъдихме и начини за сътрудничество между Ливан и Швеция за насърчаване и развитие на културните отношения между двете страни“, допълни тя.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и ННА)