Валерия Динкова
Най-малко 20 души са загинали и 134 са ранени при пожар в завод в руската Рязанска област, съобщиха руските медии
Илюстративна снимка: AP Photo/Kateryna Klochko
Москва,  
18.08.2025 08:20 | ОБНОВЕНА 18.08.2025 09:17
 (БТА)

Най-малко 20 души загинаха, а 134 бяха ранени при взрив с неизвестен произход в завод в руската Рязанска област предаде Ройтерс, като се позова на местни служби за извънредни ситуации.

Губернаторът на Рязанска област, разположена югоизточно от Москва, Павел Малков съобщи, че инцидентът е бил предизвикан от пожар избухнал в завода.

Руските медии обаче до момента не съобщават каква е причината за огъня, нито какво се е произвеждало в завода.

Официалните руски източници не дават повече информация от тази за броя на пострадалите.

"На 18 август 20 души загинаха в резултат на извънреден инцидент", написаха местните служби за извънредни ситуации в приложението "Телеграм".

"Ранени са 134 (души), от които 31 пациенти са в болници в Рязан и Москва, а 103 пациенти са на амбулторно лечение", се уточнява в публикацията. 

