София се готви да посрещне 6000 бегачи на Wizz Air Sofia Marathon 2025

София се готви да посрещне над 6000 бегачи от повече от 60 страни в тазгодишното 42-о издание на Wizz Air Sofia Marathon 2025. На 11 и 12 октомври за участие в най-големия лекоатлетически маратон в България в столицата на страната ще се съберат професионални бегачи и любители за участие по дистанциите от 5 километра масов старт, 10 километра, полумаратон на 21,1 километра и класически маратон на 42,195 километра.

Програмата на проявата за 2025 година ще бъде по-наситена от всякога и ще обхване два поредни дни, изпълнени със състезателна енергия, културни събития и много изненади, както за състезателите, така и за публиката, съобщиха от спонсора на маратона Wizz Air.

Маршрутът на надпреварата през този сезон включва някои от най-живописните кътчета в града – със старт и финал пред Националната художествена галерия на пл. "Княз Александър Първи“ и преминаване през емблематични локации като Народното събрание, Ларгото, бул. "Васил Левски“, ул. „Алабин“ " храм-паметник „Александър Невски“.

Всички успешно финиширали ще получат медал, а за основните дисциплини е предвиден награден фонд с финансови награди за класиралите се от първо до десето място. За класическата дистанция те започват от 500 лева за десето място и стигат до 6000 лева за победителя. Освен това, Wizz Air насърчава участниците в Wizz Air Sofia Marathon да се присъединят към колкото се може повече спонсорирани от авиокомпанията маратони (WIZZ Run Series) в Европа през 2025 година и да трупат точки за всеки изминат километър (1 пробяган километър = 1 точка). Най-добрите бегачи при мъжете и при жените с най-много точки ще получат по четири абонамента All You Can Fly от WIZZ за една година. Класиралите се на второ място ще получат WIZZ ваучер на стойност 1000 евро, а тези на трето място – WIZZ ваучер на стойност 800 евро.

"Wizz Air Sofia Marathon е повече от състезание – това е събитие, където хиляди бегачи от цял свят превръщат улиците на София в оживен празник на издръжливостта, културното многообразие и международните пътувания. За нас подкрепата на това събитие означава свързване на хора от различни дестинации, но и с различни ценности – от здравословен начин на живот до еко начини за придвижване. Горди сме да подкрепяме инициатива, която е свързана както с лични постижения, така и с общата цел за една по-чиста и активна Европа.““, коментира Анастасия Новак, мениджър „Корпоративна устойчивост и комуникации“ в Wizz Air.

Всички желаещи да участват в Wizz Air Sofia Marathon 2025 имат време до 30 септември да се регистрират на официалния сайт на събитието https://sofiamarathon.bg/, като това могат да направят както професионални атлети, така и хоби-бегачи. До 20 септември регистрацията е на редовни цени, след което – от 21 до 30 септември – ще тече извънредна късна регистрация на по-високи цени за записалите се в последния момент.