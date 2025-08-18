Подробно търсене

Мъж от Велико Търново е в тежко състояние след катастрофа с АТВ

Кореспондент на БТА във Велико Търново Николай Венков
БТА, Снимка: кореспондент на БТА във Велико Търново Николай Венков (архив)
Велико Търново,  
18.08.2025 10:40
 (БТА)

Мъж на 42 години от Велико Търново е в тежко състояние след катастрофа с АТВ, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР. Произшествието е станало снощи в село Дичин. По първоначална информация водачът е загубил управление над превозното средство и се е преобърнал на платното за движение. Той  е настанен във великотърновската болница с опасност за живота. Взета му е кръвна проба за проверка за употреба на алкохол и наркотични вещества.  Започнато е досъдебно производство.

БТА припомня, че миналия месец при инцидент с АТВ в еленското село Марян пострада 7-годишно дете. 

/МК/

