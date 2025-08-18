Подробно търсене

Десет мигранти са били открити в български ван в румънския град Калафат

Петър Къдрев
Снимка: Ирена Данаилова, БТА / архив
Букурещ,  
18.08.2025 10:19
 (БТА)

Десет нелегални мигранти са били открити в минибус с българска регистрация при проверка в румънския град Калафат, съобщи Аджерпрес.

Чуждите граждани без валидни документи са били намерени при съвместна проверка на румънската и българската гранична полиция в събота на паркинг в района на пункта за пътни такси на моста Видин – Калафат. Там полицаите от двете страни спрели минибуса, който пътувал по маршрут България – Италия и бил управляван от 23-годишен български гражданин. С него като пътник пътувал още един българин.

При проверката в багажното отделение били открити десет чужденци, които били идентифицирани като граждани на Ирак и на Сирия.

Те, заедно с водача, пътника и минибуса, са били предадени на българските власти.

