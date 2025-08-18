Подробно търсене

Катастрофа с четири камиона и лек автомобил затруднява движението по магистрала "Тракия" в участъка при 127-ми км. в посока Бургас

Кореспондент на БТА в Пловдив Ирина Шопова
Катастрофа с четири камиона и лек автомобил затруднява движението по магистрала "Тракия" в участъка при 127-ми км. в посока Бургас
Катастрофа с четири камиона и лек автомобил затруднява движението по магистрала "Тракия" в участъка при 127-ми км. в посока Бургас
Снимка: БТА, архив
Пловдив,  
18.08.2025 10:11
 (БТА)

Катастрофа между четири тежкотоварни автомобила и лек автомобил затруднява движението по автомагистрала "Тракия" в участъка при 127-ми км. в посока Бургас. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Пловдив. Един човек е откаран за преглед в болница, по първоначална информация не е пострадал тежко.

Произшествието е от 07:30 часа тази сутрин. Като причина за него от полицията посочиха неспазена дистанция. 

Образувала се е "тапа" преди мястото на инцидента. Движението се осъществява в лявата лента. Трафикът се регулира от "Пътна полиция". 

/МК/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 11:03 на 18.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация