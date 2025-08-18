Катастрофа с четири камиона и лек автомобил затруднява движението по магистрала "Тракия" в участъка при 127-ми км. в посока Бургас

Катастрофа между четири тежкотоварни автомобила и лек автомобил затруднява движението по автомагистрала "Тракия" в участъка при 127-ми км. в посока Бургас. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Пловдив. Един човек е откаран за преглед в болница, по първоначална информация не е пострадал тежко.

Произшествието е от 07:30 часа тази сутрин. Като причина за него от полицията посочиха неспазена дистанция.

Образувала се е "тапа" преди мястото на инцидента. Движението се осъществява в лявата лента. Трафикът се регулира от "Пътна полиция".