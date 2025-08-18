В Благоевград ще се проведе публично обсъждане на отчета за изпълнение на общинския бюджет за 2024 година

site.btaВ Благоевград ще се проведе публично обсъждане на отчета за изпълнение на общинския бюджет за 2024 година
Публично обсъждане на годишния отчет за изпълнение на бюджета, инвестиционната програма на Община Благоевград, сметките за средства от Европейския съюз и състоянието на общинския дълг за 2024 година ще се проведе днес от 18:00 часа в зала „22 септември“, съобщиха от пресцентъра на Община Благоевград.
Дневният ред на публичното обсъждане включва още представяне на допълнителна отчетна информация по Закона за публичните финанси, като е заложена точка и за въпроси и отговори във връзка с годишния отчет на Общината.
От общинската администрация съобщиха на официалния си сайт информация във връзка с бюджета, общинския дълг и събираемостта за първото полугодие на 2025 г. Оттам посочват, че към 30 юни тази година в отчета за изпълнението на бюджета се отбелязва намален дълг и повишена събираемост.
Към края на първото полугодие Общинският бюджет е 176,3 млн. лв., 81 млн. лв. са изразходваните средства, което е 46 процента от планираните за цялата година.
Местните собствени приходи към края на юни са 24,5 млн. лв. от които 11,7 млн. лв. са данъчните приходи, а 12,8 млн. лв. – неданъчните. Изпълнението на планираните постъпления за периода е 61 процента, за същия период на миналата година то е 58 процента.
От началото на 2025 г. Община Благоевград е погасила малко над 1 млн. лв. от дълга си и към края на първото полугодие той е намалял до 21 млн. лв., съобщават още от общинската администрация
659 хил. лв. са просрочените задължения към 30 юни. Те са към строителни фирми, във връзка с изпълнението на Инвестиционната програма за общински проекти, одобрена със Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 г. Причината за допускане на просрочените задължения е липсата на финансиране от Министерството на регионалното развитие и благоустройство, посочват от пресцентъра на Общината.
